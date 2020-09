Des abeilles sur le toit du Docks Bruxsel permettent d’analyser la qualité de l’environnement

Plus de 80 000 abeilles mellifères vivent sur le toit du centre commercial Docks Bruxsel. L’analyse de leur pollen a fait l’objet d’une étude menée par l’entreprise belge BeeOdiversity. Les résultats permettent de retirer des informations-clés quant à la biodiversité, les pesticides et les polluants présents dans cette zone urbaine.

D’après William Donck de BeeOdiversity, les résultats de l’étude menée de juin 2019 à mai 2020 s’avèrent assez positifs pour une zone comme Schaerbeek et Laeken. “Les résultats qu’on a eu étaient bons, voire très bons. Au niveau de la biodiversité, par exemple, à chacune des périodes de l’année, le nombre d’espèces qu’on a retrouvé était plus élevé que la moyenne des sites qu’on monitore dans toute la Belgique. Pour les pesticides, on a retrouvé six pesticides chaque fois en dessous des normes autorisées. Donc, rien d’alarmant à ce niveau-là. Puis, on a retrouvé quelques polluants comme des métaux lourds, ce qui est normal dans un milieu urbain comme celui-ci avec le transport automobile, les industries etc”.

■ Images et interview : Elodie Fournot