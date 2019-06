Bruxelles-Ville teste une rue scolaire durant trois semaines rue de Flandre

Dès ce mardi matin, la Ville de Bruxelles testera une deuxième rue scolaire. La circulation d’une partie de la rue de Flandre et de la rue de la Clé sera fermée aux heures d’entrée et de sortie des classes pendant 3 semaines.

La phase de test se déroulera sur trois semaines, confirme un communiqué de presse de la Ville. Un premier test s’était déroulé au lendemain des vacances de Pâques dans la rue de Molenbeek. Une expérience que la Ville retient comme positive “L’effet est immédiat : plus d’espace et de liberté pour les enfants, la fin des klaxons et un environnement beaucoup plus calme. Nous voulons redonner envie aux élèves et à leurs parents de venir à l’école à pied ou à vélo”, explique l’Echevin de la Mobilité Bart Dhondt.

Ce test rue de Flandre s’inscrit dans un projet dans la continuité. “Dès la rentrée scolaire de septembre, nous l’amplifierions encore avec toutes les écoles implantées sur le territoire de la Ville qui le souhaitent, » ajoute l’Echevin.

La rédaction