Bruxelles : la piste cyclable du début de la rue Ducale rétrécie au profit de places de parking

C’est le Gracq, l’ASBL des cyclistes quotidiens, qui a remarqué la nouvelle infrastructure : le début de la rue Ducale, aux abords des bureaux des ministres fédéraux Maggie De Block (Open VLD) et Alexander De Croo (Open VLD), n’offrira bientôt que peu de place aux cyclistes et sera bientôt bordée par des nouvelles places de parking. L’échevine de la Mobilité de la Ville de Bruxelles Els Ampe (Open VLD) a confirmé l’information à nos confrères de Bruzz.

La piste cyclable du début de la rue Ducale, à Bruxelles, va-t-elle bientôt être réduite ? Il semble que cela soit la direction entreprise par les autorités de la Ville. En effet, depuis plusieurs jours, un nouveau trottoir élargi trône au carrefour avec la rue de la Loi. La piste cyclable, elle, semble disparaître suite à cet élargissement. Et cela a été confirmé par l’échevine de la Mobilité de Bruxelles Els Ampe (Open VLD) : “Il y aura plus d’espace sur le passage pour piétons. La rue est de toute manière très large et il y a peu de circulation dans cette partie de la rue Ducale”, estime-t-elle. Des nouvelles places de parking vont ainsi être installées en lieu et place de la piste cyclable actuelle.

Els Ampe promet tout de même qu’une bande de suggestion de piste cyclable sera toujours en place, grâce à des marquages au sol, dès que le réaménagement de la rue sera terminé. Toutefois, même si ces places de parking seront mises en place sous peu, Els Ampe confirme qu’aucune voiture ne pourra se garer à cet endroit vu que le niveau d’alerte actuel empêche toute voiture de se garer devant les endroits sensibles, comme le Parlement fédéral tout proche ou les bureaux des ministères.

Cette piste cyclable de la rue Ducale avait déjà suscité une controverse en 2016 après deux accidents entre des cyclistes et les ministres Maggie De Block (photo) et Alexander De Croo. Les cyclistes avaient été surpris par les portières des voitures des ministres.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck