La facture d’électricité en partie allégée

Ce mardi, Fabrice Grosfilley évoque dans son édito la facture de l’électricité.

Un verre à moitié vide ou à moitié plein, ou plutôt une facture à moitié allégée, ou à moitié alourdie. C’est un peu comme ça qu’on peut résumer l’accord survenu la nuit dernière au sein du gouvernement d’Alexander De Croo.

Alors évidemment, un allègement de la facture est une bonne nouvelle. Pour le consommateur, cela va se traduire de deux manières. D’abord avec une réduction de 100 euros sur la prochaine facture d’électricité. Elle est accordée à l’ensemble des ménages, qu’on se chauffe au gaz, à l’électricité ou au mazout. Ensuite une réduction de TVA sur l’électricité qui passe de 21 à 6% du 1er avril au 30 juin, sans que l’on compense cette baisse par la création d’accises, ce qui fera en moyenne une économie de 65 euros par ménage. Donc 165 euros au total, c’est ce que tout le monde touchera. Pour les personnes aux revenus modestes, le tarif social lancé à l’automne dernier est prolongé et cela concerne 900 000 foyers, dont une part importante qui se trouve en Région bruxelloise.

Rien que pour l’énergie le gouvernement fédéral va mettre 1 milliard 100 millions sur la table. À cela, il faut y ajouter 300 millions sous la forme d’une mini tax shift, c’est-à-dire, une mini-réforme fiscale, qui va permettre de mettre fin à la cotisation spéciale de sécurité sociale. Cette cotisation peut représenter aux alentours de 150 euros par an, parfois plus parfois moins en fonction de vos revenus. Ce qui signifie qu’au total les mesures décidées par le gouvernement la nuit dernière, vont vous rapporter 300 euros à la fin de l’année, et même beaucoup plus si vous bénéficiez du tarif social.

C’est la manière positive de voir les choses. Mais on se doit malgré tout, d’émettre quelques observations critiques. En réalité, le cadeau gouvernemental est moins gras qu’il n’y paraît. La hausse du prix de l’énergie profite à l’État. Une énergie plus chère représente plus de rentrées de TVA. Un gain estimé à 800 millions. Quand il nous fait un chèque d’un milliard 100, en réalité le gouvernement ne débourse que 300 millions. On notera que la baisse de la TVA concerne l’électricité. Il n’y a pas de geste significatif pour ceux qui se chauffent au gaz, et ils sont nombreux. Enfin, et surtout la baisse de la TVA est linéaire. Elle profitera à tout le monde de la même manière, alors que plusieurs partis avaient annoncé leur intention d’aider notamment les classes moyennes.

Ainsi, l’histoire n’est pas finie. Les ministres vont devoir se revoir pour décider de ce qui se passera à partir du mois de juillet. Là, on commencera à ajouter des accises. Quel sera leur montant ? Est-ce qu’on aura la garantie de rester à un niveau de taxation inférieur à celui que nous avons connu l’an dernier par exemple ? Et est-ce que tout le monde paiera la même chose ? Quel que soit son revenu ou sa consommation. Nous n’avons pas la réponse. Et surtout, ce n’est pas parce qu’on baisse la fiscalité que le prix final baisse. Si aujourd’hui, la facture est à moitié réduite, la hausse continue pour les prix internationaux. Cela risque de vous donner l’impression demain qu’elle est en réalité toujours en train d’augmenter. Pour l’équipe de Croo c’est un peu comme les prélèvements anticipés. Pour l’instant, on a l’impression que ça va. Quand on aura relevé le compteur, il n’est pas sûr que ça aille toujours.

■ Un édito de Fabrice Grosfilley