Berchem-Sainte-Agathe : MR et Open VLD se présenteront ensemble lors des élections communales

Le chef de file berchemois du MR Michaël Vander Mynsbrugge (MR) et celui de l’Open VLD Vincent Riga ont annoncé lundi que leurs deux listes se présenteront à nouveau ensemble aux élections communales d’octobre prochain sous la bannière “Open MR”.

“Depuis près de 40 ans, MR et Open VLD se présentent ensemble aux élections communales, dans un climat communautaire serein, avec une vision centrée sur le citoyen berchemois. En 2018, il ne sera pas dérogé à la coutume, avec une équipe MR toujours aussi soudée et stable, menée par Michaël Vander Mynsbrugge, renforcée par un Open VLD rajeuni et déterminé, sous le lead de Vincent Riga. La liste Open MR sera composée de candidats bilingues, issus des deux formations politiques mais également ouverte à des candidats indépendants”, indique sa tête de liste.

Redéfinir les tâches de base de la commune et de son CPAS, revoir la mobilité, se concentrer sur la sécurité et pallier aux problèmes démographiques figurent parmi les priorité des candidats d’Open MR. “Il faut plus que jamais être attentif aux demandes, attentes, craintes de nos concitoyens. Nous peaufinons encore notre programme commun, un minimum de règles, mais en garantissant toujours le respect de l’autre”, expliquent les deux chefs de file.

Vincent Riga était en 2012 sur la liste du bourgmestre Joël Riguelle

En 2012, Vincent Riga figurait à la septième place sur la liste du bourgmestre Joël Riguelle (CDH), obtenant le troisième meilleur score en termes de voix de la commune (587), juste après le bourgmestre (1.655) et la tête de liste des libéraux Michaël Vander Mynsbrugge (649). Il deviendra dans la foulée échevin des Travaux publics, de la Propreté, des Parcs et plantations, de l’Emploi et de la Mobilité, avant de démissionner avec fracas fin 2016 en raison de désaccords persistants avec Joël Riguelle. “Je constate que la vision n’existe plus et que le dialogue est rompu”, dénonçait-il à l’époque.