Quelle place pour les femmes dans la vie politique communale? Quatre élues débattent dans Question politique

Alors que l’introduction de la tirette sur les listes (alternance obligatoire homme-femme) devrait augmenter de manière signicative le nombre d’élues locales en Région bruxelloise, cinq femmes avec un mandat communal s’expriment sur le sujet sur le plateau.

“On est loin de la parité, surtout au niveau des exécutifs. Pour les bourgmestres, la disproportion est encore plus marquée (NDLR: deux bourgmestres, l’une à Ixelles, l’autre à Molenbeek). Les mesures visant à augmenter la parité fonctionnent, mais atteignent un certain plafond. Les nouvelles mesures (NDLR: entre autres la tirette) doivent permettre de dépasser celui-ci “, explique la directrice adjointe du Cevipol (ULB) Emilie Van Haut. “À Berchem, il y a une vraie volonté politique de mettre des femmes en évidence. La Liste du Bourgmestre avait déjà appliqué en 2006 le principe de la tirette, alors qu’elle n’était pas encore obligatoire à ce moment-là”, souligne l’échevine berchemoise de la Famille Marie Kunsch (CDH).

“Il faut des femmes dans un collège pour faire avancer la cause des femmes, car si on ne s’en occupe pas, il n’y a malheureusement pas grand monde qui s’en occupe jusqu’à présent”, estime pour sa part l’échevine auderghemoise de l’Emploi Sophie de Vos (Défi).“On est dans un collège où on a envie de mener des projets ensemble. Est-ce que le fait d’être une femme nous impose d’élever la voix davantage? Je ne pense pas que nous répondrons dans ce sens”, explique, de son côté, l’échevine de l’Environnement à Woluwe-Saint-Pierre Caroline Lhoir (Ecolo). À l’issue des élections communales de 2012, les 293 conseillères communales élues représentaient 42,8% du total d’entre eux. En outre 39,7% des échevins, soit 62 d’entre eux, étaient des femmes.

“Il y a d’autres sensibilités et préoccupations”

“Je pense que chacune vient avec sa sensibilité. Le fait d’être une femme amène une part de sensibilité, mais il y a aussi le parcours professionnel ou la réalité de famille qui amènent aussi d’autres sensibilités. J’ai par exemple aussi mon collègue Jonathan Biermann (MR), qui est comme moi parent d’un jeune enfant. Et bien, on va partager des préoccupations similaires que je ne partage peut-être pas toujours mes autres collègues féminines”, explique l’échevine uccloise des Finances Valentine Delwart (MR). Pour la tête de liste PS aux élections communales à Woluwe-Saint-Pierre Cécile Vainsel, les échevines de sa commune n’ont vraiment pas démérité. “Elles se sont démarquées en termes de bilan ou de disponibilité. S’il y avait plus de femmes, ce ne serait pas un mal!”, insiste-t-elle.

J. Th.