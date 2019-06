Sporting d’Anderlecht: une première en tant que coach réussie pour Kompany en amical

Vincent Kompany a dirigé l’équipe pour la première fois de la saison depuis le banc de touche samedi à l’occasion du duel face à Audenarde (D1 am.), remporté sans problème par les Mauves 0-6.

Le Diable Rouge n’a pas pris place en défense centrale et a préféré se concentrer sur son rôle d’entraîneur. Assis au bord du terrain, Kompany a guidé les mouvements de son équipe avec l’aide du coach principal Simon Davies. Anderlecht a pris le large dès la première demi-heure. Isaac Thelin a débloqué le marquoir après six minutes. L’ancien international allemand Sidney Sam a lui inscrit le deuxième but (21e) et livré une prestation convaincante, lui qui est en test à Neerpede. Thelin a planté un deuxième but à la 37e pour faire 0-3 avant la pause.

En début de deuxième période, le jeune Halim Timassi a relancé la machine avec le but du 0-4 (52e) avant qu’Adrien Trebel (54e) et Anouar Ait El Hadj (83e) ne fixent le score à 0-6. Il ne s’agit pas du premier amical de la saison pour Anderlecht, vainqueur 0-1 contre le RWDM la semaine dernière sous les ordres de Simon Davies. Vendredi, les Mauves avaient aussi affronté à huis clos les Ukrainiens d’Oleksandria (défaite 1-2). Le onze de base du Sporting d’Anderlecht: Boeckx, Delcroix, Lissens, Dante, El Kababri, Kayembe, Sam, Gerkens, Trebel, Thelin, Lutonda.

