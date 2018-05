Sporting d’Anderlecht: Marc Coucke annonce la signature de 11 jeunes talents

Le président du Sporting d’Anderlecht a annoncé vendredi matin, lors d’une conférence de presse, la signature de 11 jeunes internationaux appartenant aux U17.

“On a décidé de faire cette conférence de presse parce que je pense que c’est très important pour le futur d’Anderlecht. ‘In Youth We Trust’, c’est à-dire ‘dans la jeunesse on a tout espoir’: tel est le slogan de l’un des plus gros groupes de supporters du RSCA. Mais c’est aussi une priorité pour nous. Au moment où on a fait l’état des lieux du club, on a notamment remaquré qu’il y avait beaucoup de talent parmi nos jeunes de moins de 17 ans. Mais que la situation n’est vraiment pas évidente parce qu’à partir de 16 ans, tout le monde peut signer son premier contrat professionnel et que cela veut dire qu’à partir de 14 ans, les meilleurs espoirs”, explique entre autres Marc Coucke,

Les jeunes qui ont signé sont Jeremy Doku, qui était très proche de Liverpool, mais aussi Mathis Suray, Anouar Ait El Hadj, Lucas Lissens, Halim Timassi, Killian Sardella, Loic Masscho, Chris Kalulika, Yari Verschaeren, Antoine Colassin et Zacarias Antonio. Ces dernières semaines, le directeur sportif Luc Devroe a mené avec succès les négociations avec les jeunes talents. “Ce sont tous des jeunes internationaux, qui préfèrent choisir le projet sportif du RSCA plutôt que seulement l’argent, c’est assurément une bonne affaire. Je tiens donc à remercier leurs parents et leurs entourages pour la confiance qu’ils ont placée dans notre club”, se félicite-t-il.

K.Lo.