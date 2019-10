Le parking de dissuasion du Ceria deviendra payant pour ceux qui n’utilisent pas les transports en commun

Dès ce 1er novembre, l’Agence régionale bruxelloise du stationnement parking.brussels appliquera partiellement la grille tarifaire adoptée pour le stationnement au P+R Ceria.

Inauguré en mai dernier, ce parking était gratuit jusqu’à présent pour tous les automobilistes. Il le restera jusqu’à la fin décembre pour les navetteurs (abonnés P+R) et les visiteurs occasionnels qui présentent un titre de transport en commun. Il deviendra donc uniquement payant pour les abonnés de type “riverain” et “classique” ainsi que pour les visiteurs occasionnels qui n’utilisent pas les transports en commun.

C’est un tout nouveau système de contrôle et de paiement du stationnement qui sera inauguré à cette occasion, entièrement dématérialisé. L’accès au parking se fera en effet via la lecture électronique de la plaque d’immatriculation du véhicule, et le paiement s’effectuera à la sortie par carte bancaire uniquement, après encodage de l’immatriculation.

Pour pouvoir bénéficier du statut de navetteur, les usagers sont invités à créer leur compte client sur le site https://ceria.parkandride.brussels/ Ils doivent être domiciliés à plus de 2 kilomètres du parking et être détenteurs d’un abonnement à la Stib.

C.Bk. / Image: Bx1