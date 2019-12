Jupiler Pro League : Anderlecht doit confirmer à Anvers pour le dernier match de l’année 2019

Six rencontres, parmi lesquelles Club Bruges/Zulte Waregem et Standard/Ostende, de la 21e journée sont au menu du ‘Boxing Day’, jeudi, en Jupiler Pro League. Le lendemain, Charleroi/Ostende et Antwerp/Anderlecht concluront l’année 2019 du football belge.

Vendredi à 20h30, le dernier match de l’année opposera l’Antwerp à Anderlecht. Les Mauve et Blanc doivent confirmer leur beau succès contre Genk. Le déplacement au Bosuil, face aux troupes expérimentées de Laszlo Boloni, constituera un sérieux test pour la jeunesse anderlechtoise.

La Jupiler Pro League reprendra le 17 janvier 2020 avec Malines/Standard.

Texte et image: Belga