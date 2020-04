Entraînements au RSC Anderlecht : un contrôle a eu lieu ce jeudi

Le Contrôle du Bien-Être (CBE) a effectué une inspection sur le terrain d’entraînement des joueurs de football du Sporting d’Anderlecht jeudi matin. Toutes les consignes de sécurité y étaient respectées, a déclaré l’auditorat du travail de Bruxelles, contacté par Belga.

Les joueurs du RSC Anderlecht devaient, jusqu’à lundi, entretenir leur condition physique à domicile, en raison des mesures de confinement liées au coronavirus. Mais depuis lundi, ceux qui le souhaitent peuvent à nouveau utiliser les installations de club à Neerpede. Les entraînements, soit individuels, soit en petits groupes, ne sont pas obligatoires, mais le club bruxellois a voulu offrir une solution aux joueurs qui ont des difficultés à entretenir leur condition chez eux. De cette manière, Anderlecht se prépare à une possible reprise de la compétition, même si l’incertitude plane toujours à ce sujet. Au début du mois d’avril, le conseil d’administration de la Pro League a conseillé de ne pas reprendre le football professionnel en Belgique cette saison.

“Une différence entre amateurs et pros”

“Premièrement, il faut faire une distinction dans ce monde du football entre les amateurs et les professionnels. Ce n’est pas la même situation et donc ça appelle des réponses différentes et adaptées”, a réagi Fabrizio Antioco, porte-parole de l’auditorat du travail de Bruxelles, contacté par Belga. “Deuxièmement, le club de football d’Anderlecht est une entreprise et ses footballeurs sont des travailleurs. Ce sont exactement les mêmes règles qui s’imposent qu’aux autres entreprises. L’activité peut donc continuer si les règles en matière de santé sont strictement respectées”, a-t-il commenté. “Troisièmement – et c’est directement lié à l’observation précédente – il y a des contrôles de la même manière qu’il y en a dans d’autres secteurs. C’est ainsi que ce jeudi matin il y a eu un contrôle, sur le terrain, à Anderlecht. L’inspection spécialisée CBE (Contrôle du Bien-Être) est descendue sur les lieux”, a poursuivi le magistrat.

“Elle a constaté que les mesures de sécurité avaient bien été prises. Le club a par ailleurs communiqué un plan écrit qui détaille de manière claire toutes les mesures qui sont prises et toutes les directives qui sont données aux joueurs et au staff. Le club va aussi nous adresser des vidéos qui reprennent une partie des entraînements, lesquels sont prévus pour que les contacts physiques soient évités. Il y a notamment des lignes sur le terrain qui permettent aux joueurs de respecter la distanciation sociale”, a encore précisé Fabrizio Antioco.

Avec Belga – Photo : Belga/Virginie Lefour