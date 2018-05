Tout juste championne de Belgique, l’équipes féminine du RSC Anderlecht pourrait disparaître

L’équipe féminine du RSC Anderlecht risque de disparaître en fin de saison en raison de problèmes financiers, affirme la VRT.

Alors qu’elle vient tout juste de fêter son premier titre de champion de Belgique depuis vingt ans, l’équipe féminine du RSC Anderlecht risque de disparaître, selon les informations de la VRT. Des problèmes financiers empêcheraient la formation de poursuivre au-delà de cette saison. Le budget de la section féminine serait en effet réduit d’un tiers, empêchant le RSC Anderlecht d’assurer une prochaine saison en Super League, le plus haut niveau de compétition belge chez les dames.

Aline Zeler, joueuse de l’équipe nationale belge et du RSC Anderlecht depuis le début de la saison, confirme que le club leur a notifié cette information ce mardi à l’entraînement : les équipes féminines des moins de 13 ans et des moins de 15 ans ainsi que l’équipe B sont également concernées par cette suppression.

“Irrespectueux pour le football féminin”

“Ils nous ont dit cela hier soir, sans nous donner de réelles raisons”, explique Aline Zeler à Sporza. “Ce fut une véritable surprise pour les joueurs et le staff, et nous avons été particulièrement choquées. (…) Bien sûr, l’équipe féminine coûte de l’argent mais je pense qu’il y a assez de sponsors dans un grand club comme Anderlecht. Nous avons pu parler à Marc Coucke (NDLR : le président du RSCA) lundi soir, mais cela n’a pas été constructif”.

Aline Zeler évoque toute sa déception : “C’est totalement irrespectueux pour nous et le football féminin en général. Nous avons travaillé si dur cette année pour le titre et maintenant, nous n’avons plus rien. Nous ne pourrons pas jouer en Ligue des Champions. On joue avec nos pieds… Je suis vraiment en colère”.

Le RSCA nie toute disparition

Le RSC Anderlecht a pour sa part communiqué qu’aucune décision n’avait encore été prise sur la poursuite des activités des équipes féminines : “Si nécessaire, le club communiquera en temps voulu”. Le président Marc Coucke a confirmé cette position avant d’ajouter : “La direction travaille dur pour trouver une solution”.

How how… er is absoluut niks beslist ivm de RSCA-damesploeg volgend jaar!

Het voorbije seizoen was wel beleidsmatig niet perfect voor deze ploeg, en gans de directie v Rsca is volop ah werk om oplossingen te vinden. — Marc Coucke (@CouckeMarc) May 9, 2018

Photo : Belga