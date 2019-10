Anderlecht : lutter contre la vente illégale de cigarettes

La commune d’Anderlecht en collaboration avec Abattoir a décidé de mener une campagne pour lutter contre la vente clandestine de paquets de cigarettes.

“Cette campagne a vu le jour en collaboration avec les responsables des abattoirs qui se plaignaient de différents problématiques aux alentours du marché, créant un sentiment d’insécurité parmi les passants et habitants”, explique l’Echevin de la Prévention et de la Sécurité urbaine, Alain Kestemont (DéFi).

Vendues à faible prix, ce sont en général des fausses cigarettes issues de la contrebande. Celles-ci ne bénéficient donc d’aucun contrôle en matière de respect des normes. Le consommateur s’expose donc à plus de risques par sa santé en plus d’une confiscation policière et d’une amende.

Avec les partenaires de la prévention, il a été décidé de créer des capsules vidéos qui seront diffusées sur des écrans géants sur le site des abattoirs, d’installer un stand de prévention et d’animations sur le terrain ainsi que la distribution de flyers de prévention.

