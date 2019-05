Anderlecht : la Région lance un appel pour la rénovation de la Maison du Peuple

Dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine “Gare de l’Ouest”, perspective.brussels lance un appel à auteurs de projet pour la rénovation de la Maison du Peuple d’Anderlecht, située sur la chaussée de Mons, près de l’arrêt Cureghem.

La Maison du Peuple d’Anderlecht, ouverte en 1906, va bientôt connaître une seconde vie. Le bouwmeester de la Région bruxelloise a lancé ce vendredi un appel à auteurs de projet pour la rénovation de l’ancienne coopérative ouvrière, qui se compose également d’une salle des fêtes et d’un “magasin général”.

Cette Maison du Peuple accueillera différentes activités sociales (bar, espace polyvalent…) du côté de la chaussée de Mons (au niveau du numéro 437). Au sein du site, la salle des fêtes et le magasin général accueilleront des activités productives et économiques telles qu’un atelier bois et métal pour la construction d’engins urbains, divers espaces pour entreprises et associations et une microbrasserie. Dix logements seront également implantés sur ce site.

Le bouwmeester indique que la société coopérative à finalité sociale Anderlecht Moulart “recherche une équipe pluridisciplinaire”, qui mettra en valeur le site “en lien avec son contexte et son histoire”, “les possibilités d’emploi et d’insertion locale” et favorisera “le choix de matériaux à faible incidence sur l’environnement”. Le budget prévu pour cette rénovation est de 4.014.000 euros. Les candidatures peuvent être déposées via ce lien jusqu’au 28 juin 2019 à 11h00.

Gr.I. – Photo : Perspective.brussels/Séverin Malaud