RSC Anderlecht : Youri Tielemans repris dans l’équipe-type de la saison en Europa League

Youri Tielemans figure parmi les dix-huit joueurs repris dans l’équipe de la saison en Europa League dévoilée jeudi soir par l’UEFA.

L’équipe de la saison a été composée par six observateurs techniques de l’UEFA : Cristrian Chivu (Roumanie), Stefan Majewski (Pologne), Mixu Paatelainen (Finlande), Sir Alex Ferguson (Angleterre), Ioan Lupescu (Roumanie) et Dejan Stankovic (Serbie). Tielemans est qualifié de « jeune joueur impressionnant durant toute la compétition » par les observateurs techniques.

Le nouveau transfuge de Monaco est le seul joueur de la liste à ne pas avoir disputé les demi-finales avec son équipe. Anderlecht a été éliminé en quart de finale par Manchester United après avoir contraint les Red Devils aux prolongations (1-1 à Bruxelles, 2-1 à Manchester). Élu Footballeur Pro de l’Année en Belgique, Tielemans, 20 ans, a contribué au beau parcours des Bruxellois en inscrivant 4 buts en 13 rencontres.

Manchester United, vainqueur de la compétition, est, avec huit joueurs, l’équipe la mieux représentée. Paul Pogba et Henrikh Mkhitaryan, les deux buteurs en finale contre l’Ajax, et Zlatan Ibrahimovic sont notamment repris. L’Ajax, finaliste malheureux, compte trois représentants, dont Matthijs De Ligt, devenu mercredi le plus jeune joueur à disputer une finale européenne (17 ans et 285 jours). On retrouve également trois joueurs de Lyon et trois du Celta Vigo. (Belga)