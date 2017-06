RSC Anderlecht : Matz Sels arrive pour un an, Stéphane Badji prêté en Turquie

Le mercato se poursuit au RSC Anderlecht et confirme les prétentions de la direction mauve : après l’arrivée de Pieter Gerkens, en provenance de Saint-Trond, le club bruxellois va désormais annoncer dans les prochains jours l’arrivée, pour un an, du gardien Matz Sels (photo), en provenance de Newcastle. Le club de Division 2 anglaise a trouvé un accord avec Anderlecht pour le prêt de l’ancien portier de La Gantoise pour une durée d’un an. Les Mauves étaient à la recherche d’un gardien suite aux problèmes de dos de Frank Boeckx (qui va être opéré et manquera le début de la saison 2017-2018) et au départ de Davy Roef.

Matz Sels espère profiter de cette saison à Anderlecht pour se relancer après une saison difficile à Newcastle, durant laquelle il a fini par cirer le banc du club de Championship. Le gardien de 25 ans compte notamment retrouver sa place de troisième gardien chez les Diables rouges, position qu’il a notamment occupé entre septembre 2015 et mars 2017, lors de matches de qualification pour l’Euro 2016 et pour la Coupe du monde 2018. Il n’a toutefois plus été sélectionné depuis le 28 mars 2017, et le match amical contre la Russie.

Dans le même temps, Anderlecht a décidé de prêter le médian sénégalais Stéphane Badji à Kayserispor, en D1 turque. Le joueur, arrivé à Anderlecht en janvier 2016, n’a jamais trouvé sa place dans le noyau de René Weiler et avait même été relégué dans le noyau C… Un prêt à l’Excel Mouscron avait été évoqué l’hiver dernier, mais l’opération avait capoté. (Gr.I., photo Belga/Laurie Dieffembacq)