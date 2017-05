Youri Thielemans sacré Footballeur Pro 2017

A 20 ans, l’Anderlechtois, Youri Tielemans a été élu Footballeur pro de l’année lors du traditionnel gala du Footballeur pro de l’année, lundi soir à Gand. Le stratège du Sporting avait déjà été récompensé du Soulier d’Ebène au début du mois.

LANDER DENDONCKER, 3ième

En partance de la maison Mauve avec qui il a décroché son deuxième titre de champion de Belgique, Youri Tielmans a reçu ce trophée, décerné par la Pro League et Het Nieuwsblad, des mains de l’ancien attaquant français de Marseille et de Bruges notamment, Jean-Pierre Papin. Youri Tielemans a devancé, dans l’ordre, le meneur espagnol de Genk Alejandro Pozuelo, 25 ans, et Leander Dendoncker, 22 ans, son coéquipier à Anderlecht. Youri Tielemans succède à l’Algérien Sofiane Hanni, l’actuel capitaine d’Anderlecht, qui jouait la saison précédente au FC Malines. Les votes sont exprimés par les 389 joueurs de la Jupiler Pro League.

LES AUTRES RECOMPENSES

Espoir de l’année: Nany Dimata (Ostende)

Entraîneur de l’année: René Weiler (Sui/Anderlecht)

Gardien de l’année: Lovre Kalinic (La Gantoise)

Taureau d’Or: Lukasz Teodorczyk (Anderlecht)

22 buts But de l’année: Sofiane Hanni (Anderlecht)

Lifetime Achievement Award: Hugo Broos

(avec Belga)