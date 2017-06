Une rupture de jeûne entre musulmans et non-musulmans célébrée à Molenbeek

120 participants, aussi bien des musulmans, que des non-musulmans ont participé hier à un Iftar, à Molenbeek. Ils ont rompu le jeûne ensemble, quand le soleil s’est couché.

Parmi les personnes présentes, deux proches de victimes des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Mohamed El Bachiri a perdu sa femme Loubna et a écrit un livre intitulé « Le Djihad de l’amour ». Kristin Verhelle a perdu son compagnon. Elle a créé des cercles « We have the choice », des cercles de parole, de rencontre, pour en quelque sorte, faire de cette faiblesse, une force.

REPORTAGE de Martin Caulier et de Anaïs Letiexhe