Un mandataire MR empoche plus de 100.000 euros par an via des mandats liés au CPAS

Le mandataire MR Christophe Pourtois a gagné plus de 100.000 euros brut par an avec une série de mandats en tant que membre du Conseil CPAS de la ville de Bruxelles, indique vendredi le site d’information Bruzz. Il aurait empoché au moins 30.000 euros en jetons de présence pour les réunions du centre public d’action sociale, mais aussi plus de 73.000 euros grâce à sa participation à des conseils d’administration d’autres organisations.

Au Logement bruxellois, il aurait touché 6.000 euros de forfait, tandis qu’il gagnerait 32.365 euros en tant que membre du CA de l’hôpital Brugmann et le même montant au sein de la coupole CHUB, qui regroupe quatre institutions hospitalières publiques et universitaires bruxelloises. Des chiffres qu’avançaient déjà la DH et La Libre jeudi. En additionnant tous ses revenus, M. Pourtois aurait donc gagné 103.000 euros brut par an, soit plus de 4.000 euros net par mois, selon les calculs de Bruzz, qui signale en outre que le libéral est également auditeur auprès de la Cour des comptes. M. Pourtois, qui prendra en septembre la tête du Foyer laekenois, une société immobilière de service public (Sisp), a toutefois annoncé jeudi dans la DH et La Libre qu’il quitterait ses autres mandats rémunérés. (Belga)