Scandales dans les ASBL bruxelloises : ce qu’il faut savoir avant la commission d’enquête parlementaire

Depuis le début de l’année, les affaires s’amoncellent autour des ASBL bruxelloises et des rémunérations attribuées aux hommes et femmes politiques qui cumulent les mandats et les euros en Région bruxelloise. Le Samusocial a lancé le bal des enquêtes autour de ces différents mandats, et les révélations se poursuivent depuis plusieurs mois, menant notamment aux démissions du bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur (PS) et de la présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles Pascale Peraïta (PS), et l’ouverture d’une Commission d’enquête parlementaire au Parlement bruxellois, ce mardi 20 juin.

Comment ces révélations ont-elles bouleversé la vie politique bruxelloise ? Quels acteurs sont impliqués dans ces différentes affaires ? On fait le point sur ce dossier complexe autour des ASBL bruxelloises.

La ligne du temps des affaires autour du Samusocial et des ASBL bruxelloises