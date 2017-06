La décision du président américain Donald Trump de se retirer de l’accord de Paris sur le climat est « irresponsable » et « porte atteinte à la parole donnée », a réagi jeudi soir le Premier ministre Charles Michel dans un communiqué. Via Twitter, il a condamné « un acte brutal contre l’accord », ajoutant que « le leadership signifie combattre le changement climatique tous ensemble. Pas d’abandon, de l’engagement », a-t-il adressé en anglais à son homologue américain.

I condemn this brutal act against #ParisAccord @realDonaldTrump Leadership means fighting climate change together. Not forsaking commitment. — Charles Michel (@CharlesMichel) 1 juin 2017

« La décision des Etats-Unis ne doit pas freiner notre mobilisation en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique », affirme M. Michel. « Nous devons redoubler d’efforts pour faire en sorte que les grandes puissances réaffirment leurs engagements. Au-delà de l’enjeu écologique, il s’agit aussi d’une question économique et d’équilibres géopolitiques mondiaux. Un dérèglement climatique ne pourra que générer des conflits et des mouvements migratoires conséquents. Nous utiliserons tous les leviers internationaux possibles pour concrétiser cela. ‘Make the future great again’ doit être notre ambition », insiste le Premier ministre, en référence au slogan de campagne de Donald Trump. «

Le gouvernement fédéral belge attend de de l’Union européenne qu’elle poursuive son rôle de leader dans l’implémentation de l’accord de Paris et qu’elle reste plus que jamais engagée dans une action multilatérale en faveur du climat », dit encore M. Michel, qui « note avec satisfaction, qu’il y n’y a, à ce stade, aucun signe démontrant que suite à la décision américaine, d’autres pays soient tentés de revoir à la baisse leurs engagements climatiques et environnementaux ».

« A la Conférence des Nations Unies la semaine prochaine, je vais plaider pour qu’il y ait plus d’attention sur le lien à faire entre la sécurité et le climat », ajoute le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, dans le même communiqué. « Une meilleure efficience énergétique offre des opportunités économiques. Cela accroit notre compétitivité et présente des avantages en matières de santé. »

La ministre de l’Environnement, Marie-Christine Marghem, « regrette que nos alliés mènent en matière climatique une politique isolationniste à contre-courant de l’Histoire ». « Cette décision ne remettra pas en cause la volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue avec les Régions, notamment dans le cadre du pacte interfédéral afin de remplir nos objectifs européens. »

L’accord est néanmoins « irréversible », a-t-elle ajouté auprès de l’agence Belga, déplorant que « Donald Trump continue dans le slogan ». Mme Marghem note aussi que plusieurs Etats américains se sont déjà engagés à faire baisser les émissions de CO2, entraînant dans leur sillage des entreprises qui ont réalisé d’importants investissements. En outre, les membres du G7 ont exprimé, lors du sommet de la semaine passée, leur volonté de continuer à s’investir en faveur du climat, a encore souligné la ministre.

Pour Alexander De Croo, ministre de la Coopération au Développement, « la crise des réfugiés en Europe présage uniquement ce qui peut se produire si le changement climatique provoquait encore davantage d’importantes inondations, de sécheresse et de famine, entraînant ainsi une migration de masse ». « Les régions où les réserves se font rares et où la bonne gouvernance fait défaut connaîtront également une concurrence accrue pour la nourriture, l’eau et l’énergie. »

L’accord, adopté en décembre 2015 lors de la COP21 à Paris, prévoit de contenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels, et en visant la barre de 1,5 degré.

(Belga)