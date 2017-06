Près de 400.000 cartes SIM prépayées bloquées

Les utilisateurs d’une carte SIM prépayée avaient jusque mercredi minuit pour s’enregistrer. Sur les 3,1 millions de cartes actives, 398.367 n’ont pas été enregistrées dans les temps et ont ainsi été bloquées, a indiqué jeudi à Belga l’Institut belge des services postaux et télécommunications (IBPT). Elles représentent 12,8% des cartes actives.

Quelque 2,7 millions de personnes se sont en revanche enregistrées dans le délai imparti, soit 87,2% des cartes actives.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a décidé de mettre fin à la possibilité d’utiliser un GSM de manière anonyme. Les détenteurs de cartes prépayées sont donc tenus de s’identifier. Durant toute la journée de jeudi, l’IBPT va vérifier auprès des opérateurs si les nouvelles règles sont bien respectées.

Une fois la carte bloquée, il est toujours possible de s’identifier auprès de son opérateur. Orange propose de s’enregistrer en ligne avec un lecteur de cartes, de recharger en ligne avec sa carte bancaire ou de se rendre dans un de leur magasin. Chez Base, il est encore possible de s’identifier pendant 12 mois après la dernière recharge effectuée et uniquement en magasin. Du côté de Proximus, la carte peut être débloquée jusqu’au 7 septembre.

Chacun offre également la possibilité aux membres de la famille de l’utilisateur de s’identifier à sa place. La carte sera toutefois enregistrée au nom du tiers.

(Belga)