Molenbeek : une campagne de financement participatif pour construire un terrain « Johan Cruyff »

Une campagne de financement participatif sur Growfunding a été lancée par la plateforme PlayandPeace et le Rotary Brussel Cantersteen afin de construire un terrain de football « Cruyff Court » à Molenbeek. Les initiateurs de cette campagne, Unico Van Kooten et Ahmed Larouz, souhaitent ainsi créer des espaces permettant aux enfants de faire du sport en sécurité dans leur quartier et de jouer en mettant en avant le respect, le développement personnel et le sens de la responsabilité.

Plus de 220 « Cruyff Court » ou terrain « Johan Cruyff » ont déjà été construits dans 20 pays dans le monde et les initiateurs du projet belge souhaitent désormais mettre en place l’un de ces terrains à Molenbeek, avec le soutien de la commune de Molenbeek. Le « Cruyff Court » de Molenbeek devrait ainsi être installé au parc des Muses, non loin du Stade Edmond Machtens.

Pour réaliser ce projet, le Rotary Brussel Cantersteen, en collaboration avec le Rotaract Brussels International, a lancé une campagne de financement participatif via la plate-forme Growfunding. Le but est d’obtenir la somme de 20.000 euros : une somme qui a déjà été réunie en moins de trois semainesn, mais la campagne se poursuit, tant que les dons affluent. En outre, le Rotary Brussel Cantersteen s’est engagé à doubler les fonds collectés via cette campagne.

Et pour remercier les donateurs, un tournoi de football par équipes de six va être organisé le 10 juin prochain à Wemmel, en présence de l’ex-international belge Mbo Mpenza et de l’ancien footballeur néerlandais Jan Mulder.