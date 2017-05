Melania Trump a rendu visite aux enfants malades à l’hôpital Reine Fabiola

La première dame américaine Melania Trump a visité jeudi matin vers 11h l’hôpital des enfants Reine Fabiola à Laeken. L’épouse du président américain a rencontré plusieurs patients et leurs familles. La Maison Blanche et l’hôpital n’ont pas souhaité donner plus de détails.

Melania Trump suivra jeudi un autre programme que celui de son mari. Elle se rendra plus tard dans la journée au musée Magritte en compagnie des autres premières dames avant de rallier une boutique du maroquinier de luxe Delvaux. Le séjour en Belgique de la « Flotus » se conclura par une visite des serres royales de Laeken avec la reine Mathilde. (Belga)