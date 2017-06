Londres : une camionnette fauche des piétons dans la nuit de dimanche

La Première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, a déclaré que la police traite « l’incident » qui a vu une camionnette faucher des piétons dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord de Londres comme une « potentielle attaque terroriste« . « Je présiderai une réunion d’urgence plus tard dans la matinée« , a précisé Theresa May, selon l’agence de presse, Press Association. « Toutes mes pensées vont aux victimes, à leur famille et aux services de secours présents sur les lieux« , a-t-elle ajouté. Un homme est décédé sur place alors qu’une camionnette a fauché des piétons aux alentours de 00h20 (01h20 HB) dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de Finsbury Park, dans le nord de Londres.

L’unité anti-terroriste de la police a été chargée de l’enquête

Au moins 10 personnes sont blessées et ont été emmenées dans différents hôpitaux. L’unité anti-terroriste de la police a été chargée de l’enquête. Le conducteur de la camionnette, un homme de 48 ans, a été interpellé. Il sera placé en détention dès qu’il pourra en sortir, et subira une évaluation de santé mentale. « A ce stade de l’enquête, aucun autre suspect n’a été identifié« , selon la police, qui précise que « du fait de la nature de l’événement, des renforts de police ont été déployés afin de rassurer les communautés », en particulier la communauté musulmane qui « observe le ramadan » en ce moment. L’attaque a eu lieu à proximité de la mosquée de Finsbury Park et intervient dans un climat d’extrême fébrilité au Royaume-Uni, frappé par trois attentats en trois mois, dont deux impliquant des véhicules ayant fauché des piétons. Selon plusieurs organisations musulmanes, les fidèles de la mosquée ont été visés. (Belga)

Image : Belga