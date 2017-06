Logi’Box veut lutter contre la crise du logement

De plus en plus de Bruxellois font face à des difficultés pour trouver un logement décent à prix abordable et la liste d’attente pour un logement social s’allonge (45000 familles pour l’instant). A coté de cela, on compte de nombreux espaces inoccupés, principalement dans les bureaux. Face à ce constat, l’association « Samenlevingsopbouw » s’est lancé dans un nouveau projet, un nouvel outil appelé Logi’Box, un système modulaire adapté aux plateaux vides, ça consiste en des panneaux standards qui permettent de créer une sorte de « box-in-the-box ». Démonstration dans ce reportage.

Reportage – Valentin Demeulenaere et Nicolas Scheenaerts