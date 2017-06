Depuis l’arrivée de Netflix, les plateforme de vidéo de streaming en ligne sont de plus en plus nombreuses et certains films sont directement diffusés sur internet sans passer par les salles obscures. Est-ce que cela veut dire que c’est la fin du cinéma comme on le connait traditionnellement? On ouvre le débat dans M le Mag de la Rédac avec Patrick Quinet, Producteur, Fabrice Du Welz, réalisateur et Kamal Messaoudi, chroniqueur geek.