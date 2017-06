Les entreprises de dépannage réclament une signalisation obligatoire sur les autoroutes

La Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale doivent imposer la présence d’une voiture de signalisation lors d’un dépannage sur autoroute, réclament mardi dans un communiqué les entreprises de dépannage (Road Support) affiliées à TRAXIO. Un récent accident en Wallonie démontre l’urgence de prendre des mesures uniformes, ajoute la confédération.

L’accident est survenu la semaine dernière sur l’autoroute E40 à hauteur de Hélécine. Une dépanneuse chargeait un véhicule en panne lorsqu’une voiture les a percutés. Les entreprises de dépannage demandent donc à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale de suivre l’exemple de la Flandre, où les dépanneurs prennent en charge la signalisation lors d’accidents sur les autoroutes.

TRAXIO prévoit de nouvelles concertations avec les deux régions. « Une réglementation uniforme sur l’ensemble du territoire permettrait aux chauffeurs belges et étrangers d’y voir plus clair, d’autant plus pour la E40, dont plusieurs tronçons passent successivement en Flandre et en Wallonie, le long de la frontière linguistique », précise encore le communiqué. (Belga)