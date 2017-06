Le Premier ministre convoque le Conseil national de Sécurité à 9h ce mercredi

Le Premier ministre Charles Michel a remercié, mardi soir, au nom du gouvernement les services de sécurité qui sont actuellement mobilisés dans le cadre de l’acte terroriste qui a eu lieu à la gare Centrale de Bruxelles. Il convoque mercredi à 09h00 le Conseil national de Sécurité au 16 rue de la Loi, a-t-on appris auprès de son porte-parole.

Le Premier ministre ainsi que le ministre de l’Intérieur Jan Jambon et le ministre de la Justice Koen Geens ont été dès le début des faits en contact permanent avec le Centre de crise. Le Premier ministre a aussi tenu à remercier les militaires et le personnel de la SNCB qui étaient présents lors de l’acte terroriste. « Ils ont réagi de manière professionnelle et courageuse à cette situation », a souligné Charles Michel. (Belga)