Lancement de l’accueil hivernal des mineurs étrangers non accompagnés

L’accueil hivernal des mineurs étrangers non accompagnés et non demandeurs d’asile a débuté mercredi, a indiqué jeudi le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Theo Francken.

Il s’agit de l’accueil nocturne pour le groupe des mineurs qui n’ont pas – ou pas encore – fait de demande d’asile, a précisé son cabinet. Ces jeunes peuvent être accueillis temporairement, du 1er novembre au 28 février, dans les trois centres d’accueil, à Neder-Over-Heembeek et Woluwe-Saint-Pierre en région bruxelloise ainsi qu’à Steenokkerzeel (Brabant flamand). En fonction des conditions météorologiques, cette période pourrait être étendue, a précisé le cabinet du secrétaire d’Etat N-VA. L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) a pour sa part précisé que l’accueil des jeunes était également possible à d’autres périodes de l’année. Mais ils doivent dans ce cas d’abord s’inscrire auprès de l’Office des Etrangers. Durant la période hivernale, ils peuvent se rendre directement à l’un des centres d’accueil et disposent de deux jours pour se mettre en ordre avec l’Office, selon Fedasil.

Belga