Des jeunes Molenbeekois portent plainte suite à leur arrestation en Turquie

Quatre Molenbeekois et un jeune de Leeuw-Saint-Pierre ont porté plainte pour traitement inhumain et dégradant, rapporte la RTBF. En septembre dernier, ce groupe de jeunes passaient des vacances dans la station balnéaire de Bodrum quand, soupçonnés de djihadisme, ils ont été arrêtés par les autorités turques. Ils ont passé six jours en prison avant de pouvoir regagner la Belgique.

L’avocat des jeunes concernés, Vincent Lurquin, confirme que les explications de la justice turque ne sont pas claires sur les raisons de l’arrestation de ces Bruxellois. Le juge turc affirme ainsi que le groupe est interdit de territoire pendant un an mais aucune interdiction formelle ne leur a été adressée, affirme leur avocat. La raison de cette arrestation n’est donc pas encore claire.