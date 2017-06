Jette : Julien Casimir sera la tête de liste du Parti Socialiste en 2018

La section de Jette du Parti Socialiste a confirmé la désignation à l’unanimité de Julien Casimir en tant que tête de liste PS pour la commune de Jette lors des prochaines élections communales, prévues en 2018.

Militant du PS depuis 2002, ce licencié en Histoire et professeur de religion et d’histoire est également conseiller communal à Jette depuis 2012.

« C’est ensemble que nous ferons advenir une nouvelle génération de militants socialistes jettois en marche vers une commune plus solidaire et plus juste« , explique la nouvelle tête de liste socialiste, qui espère ainsi « mobiliser » en vue du prochain scrutin communal.

Le PS, qui dispose actuellement de neuf conseillers communaux à Jette, est dans l’opposition, face à une majorité Liste du Bourgmestre, MR-Open VLD, Ecolo-Groen, DéFI. (photo PS Jette)