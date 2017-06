Enfin des feux de signalisation sur l’avenue du Pesage à Ixelles

Le 26 mai dernier, Bruxelles mobilité, la commune d’Ixelles et la STIB annonçaient l’installation de feux de signalisation tricolore à l’intersection de l’avenue du Pesage, de l’avenue des Scarabées et de l’avenue George Bergmann.

Ce jeudi 8 juin, les feux sont, finalement, installés. Ceux-ci ne sont malheureusement pas encore fonctionnels.

La conseillère communale Solange Pitroipa, qui s’est battue durant des années pour une plus grande sécurité à cette intersection, se sent « soulagée » et entrevoit enfin le « bout du tunnel ».

La conseillère communale avait été fortement marquée par l’un des accidents en 2010, impliquant un mini-bus transportant des enfants handicapés et le tram 94. Depuis lors, elle n’a jamais cessé d’interpeller le conseil communal. « Je n’ai jamais lâché ce dossier jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée », nous explique-t-elle. « Ceci empêchera la vitesse excessive des trams et des automobilistes à cet endroit précis où la visibilité est réduite. »

Pour rappel, ce carrefour a été le théâtre d’une cinquantaine d’accident durant ces dix dernières années, dont un mortel en 2014. Le problème principal était la visibilité limitée des automobilistes quand ils arrivent de l’avenue des Scarabées ou de l’avenue George Bergmann. (V.DM.)

Vidéo : Nicolas Franchomme