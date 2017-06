Incendie à Neder-Over-Heembeek : le plan catastrophe est enclenché

Un incendie est survenu dimanche matin à Neder-Over-Heembeek, un plan d’urgence a été déclenché à la Ville de Bruxelles en raison de fumées toxiques et la population doit rester confinée chez elle, a indiqué le bourgmestre de Bruxelles-Ville Yvan Mayeur sur Twitter. L’incendie est sous contrôle, a affirmé vers 10h25 la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles sur le réseau social.

L’incendie est « sous contrôle, pas de blessés. Mesures restent d’application: gardez fenêtres et portes fermées, coupez la ventilation », a indiqué la police. Elle avait signalé auparavant que la chaussée de Vilvorde avait été fermée entre le pont Van Praet et le pont de Buda à Bruxelles à la suite d’un incendie. Les habitants de Diegem sont également appelés à rester confinés, la fumée si dirigeant vers la commune. Selon le site d’informations Bruzz, c’est l’entreprise de démolition De Meuter qui est touchée. Aucun blessé n’est à déplorer. On ne connaît pas encore l’origine de l’incendie. Les pompiers sont sur place. La Stib a par ailleurs fait savoir que l’arrêt van Praet n’était momentanément pas desservi (lignes 3 et 7) sur ordre de police. (Belga)