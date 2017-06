Grouponsnousetdemain! : un nouveau collectif créé en interne au Parti Socialiste

Un groupe de plus de 80 mandataires et élus socialistes s’est structuré à Bruxelles et en Wallonie, sous l’appellation Grouponsnousetdemain!, révèlent L’Echo et De Tijd. Des députés, échevins, conseillers communaux, techniciens, militants de base ou encore des membres de la FGTB ont décidé de se rassembler dans ce nouveau courant interne au PS, qui a pour but de « canaliser la colère de militants socialistes » ulcérés par les affaires de mauvaise gouvernance comme Publifin ou l’actuel scandale du Samusocial à Bruxelles, selon l’un des signataires. Avec comme acquis de base l’idée d’« un homme, un mandat exécutif », cette « initiative horizontale » veut replacer le militant au centre de l’action.

Le mouvement va être officialisé dans les jours à venir, entre autres avec la publication de la liste des signataires et la mise en ligne d’un site internet. Stéphane Laloux de la FGTB a été désigné pour faire partie des porte-paroles. « Il n’est pas question de fronde », assure celui-ci. « Nous voulons travailler à transformer le Parti socialiste en interne, il y a une bienveillance par rapport au Parti et par rapport aux fédérations, mais nous voulons nous faire entendre. » Les membres du groupe excluent explicitement les ministres et ex-ministres socialistes.

Après ces révélations, le groupe a communiqué à la presse plusieurs de ses objectifs : « Cette initiative est collective et nous réfutons l’exposition médiatique plus particulière d’individus. Les personnalités évoquées dans la presse de ce jour ne sont que des signataires parmi d’autres et ne portent ni l’initiative ni l’autorité du mouvement qui est collectif. En outre, nous confirmons que notre action se veut avant tout un sursaut de fierté d’appartenance au socialisme. Il se conforme et se conformera aux statuts, aux institutions, aux valeurs et à l’histoire du parti socialiste que nos membres respectent et veulent voir continuer de grandir. »

Le député bruxellois Julien Uyttendaele, beau-fils de Laurette Onkelinx, fait notamment partie des signataires. (avec Belga, photo Belga/Hatim Kaghat)