Fermeture de l’avenue Tyras en raison d’une fuite de gaz

L’avenue Tyras à Neder-Over-Heembeek, a été fermée entre la rue Bruyn et l’avenue de Béjar en raison d’une tige de gaz endommagée lors de travaux de terrassement, a indiqué lundi Philippe Massart, porte-parole de Sibelga, le gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l’électricité dans la région de Bruxelles-Capitale. Une équipe de Sibelga s’est rendue sur place pour obturer temporairement la tige de gaz touchée avant de la réparer définitivement.

Un entrepreneur qui effectuait des travaux de voirie sur l’avenue Tyras, a endommagé par mégarde une tige de conduite de gaz de moyenne pression en arrachant des arbres et des souches sur un talus. L’incident ne présentait toutefois pas de danger car il s’est produit dans un espace très dégagé et ventilé. « Tout entrepreneur qui utilise des engins mécaniques a l’obligation légale de consulter un site fédéral pour voir quelles infrastructures se trouvent sous la surface où il compte travailler. Au-dessus de conduites de gaz, il faut par ailleurs utiliser des engins manuels et non mécaniques », a rappelé Philippe Massart. (avec Belga)