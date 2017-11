Domino : le nouveau cheval de trait schaerbeekois

En 2011, la commune de Schaerbeek achetait deux chevaux de trait, Taram et Vouziers. Leur job : ramasser une partie des corbeilles à déchets de la commune. Le mardi 31 octobre c’est Domino, un tout jeune cheval de 4 ans qui a rejoint l’équipe.

Domina aidera ses « collègues » qui œuvrent à la propreté de la commune. Les deux premiers chevaux ont maintenant 10 ans et le petit nouveau devrait les soulager. Il est arrivé dans son box mardi dernier et a commencé sa « formation » !

L’expérience de ramassage des corbeilles à cheval a commencé en 2011 et c’est un succès. Aucun problème à signaler en six ans et le projet semble faire l’unanimité. Les chevaux aident notamment à l’enlèvement des encombrants chez les seniors et enchantent les enfants lorsqu’ils se baladent dans le parc Josaphat. Les deux chevaux vident déjà en moyenne 200 des 750 corbeilles de la commune et reviennent bien moins cher qu’un véhicule sur le long terme.