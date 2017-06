Des manifestants réclament la promotion des droits humains lors de la rencontre UE-Chine

Une centaine de manifestants étaient mobilisés ce vendredi de 10h30 à 12h devant la Commission européenne. Leur revendication : rappeler que la promotion des droits humains doit être un élément central de l’engagement européen avec la Chine. Leur présence fait suite à l’arrivée du premier ministre chinois Li Keqiang ce vendredi à Bruxelles pour le 19e sommet bilatéral entre l’Union Européenne et la Chine. Parmi les manifestants : Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l’Homme, Human Rights Watch, International campaign for Tibet et la communauté tibétaine de Belgique.

Interview de Nicolas Franchomme