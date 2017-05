De Block accepte la distribution de la pilule du lendemain, mais sous la responsabilité d’un médecin

La ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, « accepte la distribution de la pilule du lendemain dans les centres de planning familial à condition qu’elle ait lieu dans la légalité, c’est-à-dire qu’elle soit délivrée sous la responsabilité d’un médecin ou d’un prestataire de soins », indique son cabinet vendredi dans un communiqué.

« L’accessibilité à la pilule du lendemain, qui est une mesure d’urgence, est fondamental pour les femmes. Mais ce médicament est une bombe hormonale qui affecte le corps et qui peut avoir des effets secondaires importants« , ajoute la ministre, justifiant ainsi le recours obligatoire à un médecin. « Le cadre légal actuel autorise les médecins et les prestataires de soins à donner la pilule du lendemain dans les centres de planning familial s’ils respectent les règles sur les échantillons des médicaments, c’est-à-dire si ces derniers sont donnés gratuitement », rappelle la ministre, précisant que la délivrance de la pilule « a déjà été simplifiée au maximum et peut être obtenue sans prescription médicale », a-t-elle poursuivi.

Maggie De Block (Open Vld) confirme enfin le refus de la majorité de voter en faveur de deux propositions de loi visant à modifier la loi sur la délivrance des médicaments. Selon elle, ce texte aurait permis d’autoriser légalement les centres de planning familial à donner la pilule du lendemain, y compris donc les membres du personnel autres que le médecin ou les prestataires de soins. « La majorité a voté contre les deux propositions, notamment en raison du fait qu’une solution peut être trouvée dans le cadre légal existant », justifie la ministre. (Belga)