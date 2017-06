Crise politique: le président du MR Olivier Chastel mandaté pour discuter avec le cdH et les autres partis

Après la réaction, négative, d’Ecolo, on attendait celle du MR. Le président du Mouvement Réformateur Olivier Chastel a été mandaté lundi soir par le Bureau de son parti pour « dialoguer de manière responsable avec le cdH et les différentes formations politiques qui veulent incarner le changement », au terme d’une réunion qui a duré près de trois heures.

Le MR est le premier à annoncer officiellement ce type de prise de contacts politiques après la sortie du président du cdH Benoît Lutgen, qui avait appelé à la mi-journée à la constitution de coalitions sans le PS en Wallonie, à Bruxelles et en Fédération. M. Chastel, dont le parti est rendu incontournable en Wallonie et en Fédération en raison du rejet du PS par le cdH, prend ainsi la main, tout en se montrant prudent face à une situation inédite dans les entités fédérées francophones et à Bruxelles. « Ce n’est qu’en fonction de ces contacts que le MR appréciera si les conditions sont réunies pour entamer des négociations », a ajouté M. Chastel. « Nous mesurons parfaitement le caractère exceptionnel de cette situation. Le MR veut dans ces circonstances agir avec sérieux dans l’intérêt de l’avenir des Wallons et des Bruxellois », déclarent les membres du Bureau, cités dans un communiqué. « Le développement économique, l’emploi, la formation et l’enseignement, la cohésion sociale, la transition énergétique et une réforme drastique de la gouvernance sont plus que jamais à l’ordre du jour et cela afin de mieux rencontrer les défis et les attentes des citoyens », conclut le communiqué.

Trois partis avaient été appelés nommément par Benoît Lutgen, à savoir le MR, Ecolo et DéFI. Les Démocrates Fédéralistes Indépendants doivent se réunir mardi midi, après le retour de leur président Olivier Maingain qui rentre de Montréal dans le courant de la nuit de lundi à mardi. (avec Belga)