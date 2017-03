BX1 rend hommage aux victimes des attentats du 22 mars

BX1, tout en suivant de près les commémorations du 22 mars et en renforçant ses journaux TV de reportages sur ce qui a changé en un an, a voulu apporter sa contribution en hommage aux victimes des attentats du 2 2mars 2016. Ainsi est né le projet « 22 mars : Pour l’histoire ».

Marie-Noëlle Dinant et Frédéric De Henau ont réalisé de longs entretiens avec des victimes du 22 mars dont des extraits seront diffusés et contextualisés dans le 18h de Valérie Leclercq dès lundi 13 mars à raison d’un épisode de cinq minutes par jour de semaine jusqu’au lundi 20 compris. Ces entretiens font partie d’une série plus ambitieuse de documents d’une heure réalisés pour garder un témoignage historique de ce qui s’est passé le 22 mars. L’idée étant d’accumuler les témoignages et de les conserver de manière à les rendre accessibles aux chercheurs, aux historiens, aux familles et aux journalistes d’aujourd’hui et de demain. En collaboration avec les associations de victimes et en respectant le désir de certains de ne pas être médiatisés en 2017, bx1 produira ces centaines d’heures de témoignages à destination des générations futures. Une démarche de service public que bx1 entend honorer.

Des reportages pour mieux comprendre les événements et leurs conséquences :

Neuf reportages news pour faire le point seront diffusés du 13 au 21 mars. Ces longs reportages réalisés par la rédaction seront proposés dans les journaux. Du point sur l’enquête jusqu’à ce qui a changé en un an en matière de prévention ou de répression.

Martin Caulier et Anaïs Letiexhe ont suivi la mère d’un djihadiste bruxellois parti rejoindre l’Etat islamique. Ayant appris son décès récemment, elle se rend petit à petit compte du trajet monstrueux de son fils. Diffusion de ce long reportage de 20 minutes dans le cadre de « Terre Urbaine », le 20 mars à 14h00 et rediffusion le 21 mars à 18h30.

Des souvenirs très vivaces pour tout le monde :

« Que faisiez-vous le 22 mars ? », telle est la question posée par Emilie Eickhoff à de nombreux habitants de la capitale. Des séquences d’une minute reprenant les réminiscences de Bruxellois programmées tout au long de la journée du 18 au 22/3.

« Retrouvailles » : Dans « #M Le mag de la rédac » du mardi 21 mars, Jean-Christophe Pesesse mettra en lumière les destins de victimes et de secouristes qui se sont ponctuellement ou durablement croisés le matin du 22 mars 2016.

Et plus classiquement le 22 mars :

Retransmission des Commémorations de 7h30 à 11h30 : Jean-Christophe Pesesse en studio et les équipes de la rédaction sur place feront vivre les cérémonies prévues à Brussels Airport, Maelbeek et Schuman.

Edition spéciale de 12h30 à 13h : Murielle Berck fera la synthèse des événements de la matinée avec de larges extraits des commémorations, nos reporters en duplex et le Ministre-Président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort en plateau

Edition spéciale de 18 à 19h : Valérie Leclercq reviendra sur les événements de la journée avec des reportages et des invités.

(Photo Belga)