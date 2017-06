Bruxelles confirme l’ordre du jour du prochain conseil communal : 5 démissions et 3 nominations

Le prochain conseil communal de la Ville de Bruxelles aura lieu ce lundi 26 juin et s’annonce pour le moins tumultueux. Ce conseil communal doit en effet acter la démission du bourgmestre Yvan Mayeur (PS) et de la présidente du CPAS Pascale Peraïta (PS). Mais pas seulement : c’est un véritable jeu de chaises musicales qui s’annonce ce lundi, dès 16h00, à l’Hôtel de Ville de Bruxelles.

Suite au scandale du Samusocial, les démissions d’Yvan Mayeur (PS) de son poste de bourgmestre et de Pascale Peraïta (PS) de son poste de présidente de CPAS et de conseillère communale, seront actées ce lundi 26 juin lors du conseil communal de Bruxelles. Mais ce n’est pas tout. Suite au départ d’Yvan Mayeur, qui doit se présenter devant le ministre-président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort, Faouzia Hariche (PS) va prendre en charge le poste de bourgmestre faisant fonction et lancer la procédure afin d’introniser Philippe Close (PS) comme nouveau bourgmestre en titre. Philippe Close devrait donc être porté à la tête de la Ville d’ici la mi-juillet, au mieux.

Suite au départ de Pascale Peraïta, ensuite, la 3e suppléante de la liste PS-sp.a Lydia Mutyebele va devenir conseillère communale alors qu’un membre du CPAS va devoir être élu pour remplacer l’ancienne présidente de l’institution. Ce nouvel élu sera selon toute vraisemblance Ahmed El Ktibi (PS), actuel échevin qui va également démissionner de son poste ce lundi. Et c’est Khalid Zian (PS), conseiller communal, qui devrait être élu échevin à la place d’Ahmed El Ktibi.

Seule surprise de cet ordre du jour : l’absence d’Ans Persoons (sp.a) de cette liste. L’échevine socialiste avait en effet annoncé le départ du sp.a de la majorité. Mais selon l’intéressée, la démission sera bien proposée ce lundi après que les derniers dossiers dont elle a la tutelle , a-t-elle confirmé sur Twitter. Selon nos informations, David Weytsman (MR) devrait ensuite être élu comme nouvel échevin. (Gr.I., photo Belga/Thierry Roge)