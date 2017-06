Brussels Smart City veut diffuser la culture auprès de groupes cibles

La secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de la Transition numérique, Bianca Debaets (CD&V), a lancé mardi à Flagey l’opération Smart City for Culture. « La pollinisation croisée entre la numérisation, l’art et la culture doit augmenter les opportunités de diffuser la créativité bruxelloise », a-t-elle déclaré lors de cet événement public.

« Avec le développement numérique, le secteur culturel est soumis à des changements majeurs. Mais cette numérisation offre aussi l’opportunité de rendre l’offre culturelle accessible à de nouveaux groupes cibles », estime Mme Debaets. Toute l’après-midi et jusqu’en fin de journée, conférences, débats et groupes de travail abordent à Flagey l’impact et les opportunités de la numérisation pour les acteurs culturels.

Parmi les orateurs, figurent Marleen Stikkers de l’institut Waag Society d’Amsterdam et Pascal Keiser du Musée numérique à Paris. Tous deux ont montré comment la numérisation et les technologies de la communication influencent le secteur de la culture à l’étranger. Avec son projet « Maak je stad », la ville d’Amsterdam met par exemple un maximum de données et de technologies à disposition de ses habitants pour qu’ils génèrent eux-mêmes des innovations.

En France, une deuxième « Micro-Folie » a récemment été inaugurée. Il s’agit d’un lieu culturel composé notamment d’une galerie d’art gratuite où sont exposés sur écran et de manière interactive environ 250 chefs-d’oeuvre. Cet espace, qui vise en particuliers les jeunes, accueille également des concerts et des ateliers autour de la technologie. (Belga, photo Belga/Nicolas Maeterlinck)