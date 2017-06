Anderlecht : le plus grand espace de street workout bruxellois inauguré au Peterbos

L’ASBL Wolf’s Bar et la commune d’Anderlecht ont dévoilé ce mercredi un nouvel espace de street workout dans la cité du Peterbos. Ces infrastructures destinés à la musculation et au sport ont été mises en place à l’initiative de l’échevine des Sports d’Anderlecht Sofia Bennani (cdH) et avec le soutien du bourgmestre Eric Tomas (PS). 50.000 euros ont été dédiés à l’installation de ces barres et outils permettant aux sportifs du quartier de s’essayer au Street Workout, un sport à mi-chemin entre la gymnastique et la musculation.

Images de Nicolas Franchomme.