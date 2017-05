Le président turc Erdogan est arrivé à Bruxelles sans incidents

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé au Wiltcher’s hotel à Bruxelles mercredi aux alentours de 20h45. Une centaine de soutiens était venu l’accueillir à proximité de la place Stéphanie, malgré l’interdiction de rassemblement décrétée par les autorités communales. Aucun incident ne s’est produit.

Les supporters du président Erdogan ont été systématiquement contraints de se tenir à distance par les très nombreux policiers présents sur place ainsi que des hommes assurant la sécurité du dirigeant turc.

La Ville de Bruxelles et les communes de Saint-Gilles et Ixelles avaient en effet décidé mercredi matin d’interdire la rassemblement afin d’éviter d’éventuels incidents entre Turcs et Kurdes.

Vers 20h00, la police encadrait toujours la centaine de partisans du président Erdogan qui arboraient des drapeaux turcs et scandaient différents slogans. Les services de sécurité du président turc ont appelé au silence.

Attendu vers 18h00, Recep Tayyip Erdogan est finalement arrivé vers 20h45. Après un bref passage devant la presse, il est entré avec son épouse dans l’hôtel, où un dîner réunissant 400 convives est organisé.

(Belga)