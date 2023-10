Christos Doulkeridis : “Il faut refinancer la justice pour qu’elle fasse son travail”

Le bourgmestre d’Ixelles, l’Ecolo Christos Doulkeridis, souhaite revoir le financement de la justice pour qu’il n’y ait plus d’impunité envers les délits. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles

Le 24 septembre, deux personnes ont été blessées par balle à Matonge. Il s’agissait probablement d’un règlement de compte dans le cadre du trafic de drogue. Pour le bourgmestre d’Ixelles, il faut mieux sécuriser la ville pour la rendre attractive. “Ce n’est pas un phénomène nouveau, mais cela s’intensifie. Ce n’est évidemment pas acceptable. Nous avons renforcé la présence policière à Matonge mais aussi dans d’autres quartiers. Seulement, les moyens que nous avons ne sont pas suffisants face au trafic de drogue et à l’apparition des armes.”

Christos Doulkeridis demande aussi au Parquet de faire un suivi plus fort pour les délits. “Il faut donner plus de moyens à la justice pour qu’il n’y ait pas d’impunité. Lorsque le Parquet dit qu’il veut confier des tâches aux agents sanctionnateurs parce qu’il n’a plus le temps, quel message envoie-t-il? Juste celui qu’il n’a pas de moyen.”

Verduriser la place Flagey

Les travaux de verdurisation de la place Flagey vont débuter. Pour le bourgmestre, il est important de rendre cet espace plus vert, mais il rassure. On pourra toujours y organiser des événements. Le marché déménagera à certains moments du chantier mais devrait rester un maximum de temps sur la place Flagey et Sainte-Croix.

■ Interview de Christos Doulkeridis, bourgmestre d’Ixelles par Fabrice Grosfilley