Ixelles : il est désormais possible de payer son stationnement via une application

Fini l’aller-retour entre l’horodateur et la voiture, plus besoin de poser délicatement le ticket de statoinnement sur son tableau de bord avant de vaquer à ses occupations. La commune d’Ixelles propose une nouvelle solution : payer son stationnement via une application mobile, OPnGO.

Une fois sur l’application et la géolocalisation activée, les différentes zones disponibles pour le stationnement s’affichent. Il suffit de sélectionner la zone pour ensuite valider son emplacement, encoder sa plaque d’immatriculation et choisir la durée de stationnement.

L’application présente deux avantages non négligeables. Il est possible de prolonger son temps de stationnement à distance, sans devoir retourner à sa voiture pour remettre un nouveau ticket. L’application permet aussi de mettre fin à la session de stationnement, et seule la durée consommée devra être payée.