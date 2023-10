Ixelles: l’opposition fait bloc contre l’augmentation du stationnement

Lors du dernier conseil communal d’Ixelles jeudi soir, l’opposition (MR-VLD, Objectif XL, DéFI et PTB) a rejeté l’inscription en urgence du point relatif à l’augmentation des tarifs de stationnement déposé par la majorité Ecolo-PS.

“C’est un véritable camouflet pour le Bourgmestre Doulkeridis et sa majorité. Ils clament que cette augmentation est légale mais d’un autre côté, ils agissent en urgence, en catastrophe, dans l’improvisation la plus totale, pour assurer la sécurité juridique et tenter de rattraper leur erreur. C’est lamentable !”, déclarent ensemble Gautier Calomne (MR-VLD), Anne-Rosine Delbart (Défi) et Geoffroy Kensier (Objectif XL) et d’ajouter ça fait des mois que les ixellois payent plus cher leur stationnement alors qu’ils n’auraient pas dû et la majorité le prouve en essayant de passer ce point en urgence pour légaliser la situation. Quel amateurisme”.

“Malgré la tentative de passage en force de la majorité Ecolo-PS au de ce jeudi soir, l’augmentation des tarifs est encore et toujours illégale à Ixelles”, ponctue l’opposition ixelloise.

Lire aussi |Ixelles : les tarifs de stationnement ont augmenté de 75%, est-ce légal ?