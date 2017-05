Un centre de communication intégré pour la mobilité

Changement en vue dans le secteur de la mobilité bruxelloise. Le ministre de la Mobilité Pascal Smet (SPA) a annoncé la création en 2019 d’un centre de communication unique dédié à la mobilité de la capitale. Une information développée par les journaux le Soir et La Libre de ce lundi matin.

Actuellement, il existe deux centres qui gèrent la mobilité bruxelloise : celui de la STIB et celui de Mobiris. Le premier s’occupe des trams, des métros et des bus tandis que le second est responsable des infrastructures comme les feux de croisement ou les tunnels. Deux entités qui vont déménagées et être plus proches. Objectif : renforcer la coordination.