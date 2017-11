Vanhaezebrouck (RSC Anderlecht) : « Pas une honte de perdre 5-0 contre une telle équipe »

Hein Vanhaezebrouck, battu 5-0 par le Paris Saint-Germain mardi lors de la 4e journée de Ligue des Champions mardi, n’a pas été avare en compliments envers l’équipe française. « C’est du jamais vu », a-t-il lancé après la rencontre.

« C’est la meilleure équipe que j’ai jamais affronté. La qualité individuelle, les accélérations, la vitesse d’exécution, c’est du jamais vu », a avoué ‘HVH’. « Je pense que s’ils jouaient maintenant la finale, ils seraient champions d’Europe. Mais elle n’aura lieu qu’au mois de mai et les différentes équipes vont évoluer. Mais je crois que pour le moment, c’est la meilleure équipe du continent. »

Le Belge de 53 ans a ensuite souligné quelques points positifs. « J’ai relevé de bonnes choses et pu voir certains joueurs se mesurer à cette équipe du PSG, ce qui signifie qu’ils ont un futur dans un championnat de haut niveau », a lancé le technicien anderlechtois, sans pointer de joueurs en particulier. « Malheureusement, j’ai aussi été déçu par la prestation de certains autres, dont j’attendais un peu plus. En première mi-temps, on a quelques contres et on aurait pu se créer davantage de danger. »

Vanhaezebrouck a regretté le but encaissé juste avant la mi-temps. « C’est vraiment dommage car nous n’avions pas concédé trop d’occasions mais c’est 2-0 puis très rapidement 3-0 après la pause. Et là, tu sais que c’est fini. Ce n’est pas une honte de perdre 5-0 contre une telle équipe », a-t-il ponctué. Anderlecht, dernier de son groupe sans aucun point, accueillera le Bayern, déjà qualifié, le 22 novembre prochain.

